Звёзды и их питомцы: Юлия Барановская раскрыла источник своего страха

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Барановская раскрыла необычную причину страха в собственном доме. Телеведущая в эфире шоу "Ты не поверишь!" призналась, что теперь избегает отдыхать в гостиной из-за питона по кличке Бананчик, которого завели её дети.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Барановская

Рептилия, свободно перемещающаяся по жилищу ночью, стала источником тревоги для звезды.

"Раньше я могла прийти поздно и уснуть на диване. Теперь это невозможно — питон гуляет по комнате, а стекло террариума меня не успокаивает", — поделилась Барановская.

Она добавила, что Бананчик регулярно сбегает из своего жилища, вынуждая семью быть начеку.

Особый дискомфорт доставляет необходимость хранить в морозилке запас замороженных мышей для кормления питомца. Несмотря на экзотичность ситуации, ведущая с юмором относится к новому укладу жизни, подчёркивая, что решение завести рептилию было инициативой детей.

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Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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