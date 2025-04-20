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Эта загадка длиной в 30 лет: Симоньян рассказала о редкой врождённой аномалии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия" раскрыла детали своей уникальной медицинской истории.

Маргарита Симоньян
Фото: vk.com by канал Маргарита Симоньян-Из-Дома, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маргарита Симоньян

Оказалось, что с рождения у медиаменеджера отсутствует левая сонная артерия — патология, обнаруженная случайно во время обследования в 30 лет.

"Врачи, включая академиков, долго искали её, но артерии действительно нет", — пояснила Симоньян, добавив, что аномалия не влияет на её здоровье и качество жизни.

В интервью также затронута личная тема: после клинической смерти мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, Симоньян рассматривала возможность поездки в зону СВО. Однако решение остаться она объяснила ответственностью перед детьми и родителями.

Ранее Павел Дуров необычно поздравил с Пасхой.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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