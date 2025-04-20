Необычный пост Дурова на Пасху: фотография с обнажённым торсом и слова о свободе

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил подписчиков с Пасхой, опубликовав необычный пост.

Фото: Telegram by Telegram-канал Павла Дурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров

В своём канале предприниматель написал: "Счастливой Пасхи! Это день свободы и возрождения!", сопроводив сообщение символическими эмодзи — пасхальным яйцом, куличом и крестом.

К поздравлению Дуров прикрепил фотографию, на которой запечатлен сидящим в позе лотоса на фоне зелёной травы. На снимке основатель мессенджера позирует с обнажённым торсом, лаская некое животное (вид которого не уточняется).

Публикация вызвала оживлённую реакцию аудитории, отметившей нестандартный подход к праздничному контенту.

До этого внимание подписчиков привлёк и другой откровенный кадр: возлюбленная Дурова, Юлия Вавилова, выложила совместное фото, где она изображена в коричневом бикини, а Павел — снова с открытым торсом.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдаёт недвижимость в Москве.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



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