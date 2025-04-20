Вера Брежнева сдает недвижимость в центре Москвы: кто арендует у украинской певицы?

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Украинская исполнительница Вера Брежнева сдаёт московскую недвижимость через лейбл, связанный с семьёй Меладзе.

Фото: youtube.com by канал Аделя Исламгулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вера Брежнева

Певица, как сообщает Mash, выступает арендодателем офисного помещения в престижном Пресненском районе столицы за 300 тысяч рублей в месяц. Арендатором выступает лейбл Gusli, частично принадлежащий Лиане Меладзе — сестре экс-супруга Брежневой Константина. Владеет компанией продюсер Андрей Джахай.

Этот шаг стал одним из немногих сохранившихся деловых контактов Брежневой с окружением Меладзе. В 2022 году певица закрыла ИП в России, а позже лишилась вида на жительство из-за аннулирования документов.

После начала СВО она вместе с Константином покинула страну, а в феврале 2023-го пара выставила на продажу подмосковный особняк. Тогда же Брежнева официально подтвердила развод после восьми лет брака.

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Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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