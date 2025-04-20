Ксения Бородина шокирована: как свадебные расходы превращаются в финансовый кошмар

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала расходы на свадьбу с Николаем Сердюковым. Телеведущая, активно готовящаяся к предстоящей церемонии, выразила недовольство стоимостью организации торжества.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В соцсетях Бородина отметила, что уже приобрела свадебное платье в турецком ателье, однако общая сумма затрат её шокирует.

"Цены остаются завышенными, и мы в недоумении. Некоторые услуги за пару лет подорожали в два-три раза без объяснимых причин", — поделилась звезда.

Она добавила, что, несмотря на стремительный рост цен, процесс подготовки уже запущен, и отступать поздно.

Напомним, отношения Бородиной и Сердюкова начались в 2024 году после знакомства на шоу "Последний герой". Блогер сделал предложение возлюбленной в начале декабря во время ночной экскурсии по Эрмитажу.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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