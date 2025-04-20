Лолита раскрывает тайны детства: как бывшие запрещённые сладости приводили к шалостям

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в слабости к пасхальным угощениям и вспомнила детские шалости.

Фото: youtube.com by канал Телеканал КЛЮЧ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Певица, известная хитом "На Титанике", в своём Telegram-канале рассказала, что традиционный кулич в её доме редко доживает до праздничного стола. Она с юмором отметила, что не может удержаться и начинает пробовать заранее.

Милявская также поделилась ностальгическими воспоминаниями о детстве, когда конфеты были дефицитом. По её словам, бабушка прятала шоколадные наборы для особых случаев, что не останавливало маленькую Лолиту от хитроумных "операций".

"Нужно было незаметно приподнять крышку коробки, аккуратно раздвинуть обёртки, вытащить конфету, а затем всё вернуть так, будто ничего не брали", — вспомнила она.

Сейчас, как отметила певица, подобные уловки потеряли смысл — сладости доступны в изобилии.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о своём экологичном образе жизни.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.