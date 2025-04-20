Пасха и загадки: Шаман уклонился от ответа о венчании с Мизулиной

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказались прямо отвечать на вопрос о возможном венчании.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Музыкант и его возлюбленная посетили пасхальное богослужение в Москве и приняли участие в праздничной службе в храме Христа Спасителя, о чём сообщает Telegram-канал SHOT.

На вопрос о возможном венчании пара предпочла не отвечать напрямую, ограничившись советом "следить за новостями".

Ранее Шаман в интервью раскрыл детали совместного быта с Мизулиной. По его словам, их утро начинается с кофе, а спустя полтора часа следует первый приём пищи, где обычно присутствуют блюда из птицы и свежих овощей.

Артист также добавил, что любит самостоятельно мыть посуду, считая этот процесс способом "очистить мысли". "Работа руками помогает перезагрузить мозг", — пояснил он.

Ранее представитель Валерия Леонтьева высказался о концертах и гонорарах артиста.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель.



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