Ждут и в России, и в Европе: представитель Леонтьева раскрыл правду о концертах певца

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Концертный директор Валерия Леонтьева опроверг слухи о завышенном гонораре артиста.

Фото: youtube.com by канал Valera Leontiev Forever, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Леонтьев

Борис Чигирёв в беседе с URA.RU назвал недостоверной информацию о том, что певец получает 15 млн рублей за одно выступление.

"Эти цифры сильно преувеличены. Не понимаю, кто и зачем распространяет такие спекуляции", — заявил он.

Чигирёв уточнил, что Леонтьев, завершивший масштабные сольные туры, продолжает участвовать в частных мероприятиях. Он отметил, что певец открыт к предложениям как в России, так и за рубежом.

Он также опроверг слухи о проблемах со здоровьем у 76-летнего артиста: "Состояние Валерия Яковлевича не вызывает опасений. Он полон энергии".

Леонтьев, переехавший в Майами в начале 2000-х, сохраняет связь с российской публикой, периодически выступая на закрытых событиях. Ранее Telegram-каналы сообщали о его "творческом кризисе", однако Чигирёв назвал эти заявления безосновательными.

Ранее стало известно о штрафах Паулины Андреевой.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).



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