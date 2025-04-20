Новогодний сюрприз: Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Валерия раскрыла детали личной жизни в программе "Секрет на миллион" и рассказала о самом неприятном сюрпризе, который ей когда-либо дарили.

Фото: rutube.ru by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия

На шоу артистка вспомнила о болезненном эпизоде 2001 года, когда её экс-супруг, продюсер Александр Шульгин, вручил ей на Новый год неожиданный "подарок" — заявление о разводе.

"Это стало неприятным сюрпризом. Представьте: праздник, а вместо поздравлений — документы о расставании", — поделилась артистка.

Исполнительница также с юмором оценила подарки нынешнего мужа, продюсера Иосифа Пригожина. По её словам, он однажды преподнёс ей блендер и хлебопечку, что вызвало недоумение. "Теперь шучу, что в ответ подарю ему гантели. Пусть тоже "порадуется"", — добавила Валерия.

Карьера певицы началась в 1985 году в Аткарске, где она выступала в ансамбле под руководством дяди, Владимира Зотова. Перебравшись в Москву, Алла Перфилова сменила имя на Валерию и познакомилась с Шульгиным, за которого вышла замуж в 1993-м. Их брак, омрачённый, по словам артистки, физическим насилием, распался в 2002 году.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев вынужден выступать в кабаках Европы из-за падения доходов.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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