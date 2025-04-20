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Затмение в России: Леонтьев вынужден соглашаться на выступления в кабаках за границей

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валерий Леонтьев начал выступать в Европе на фоне снижения спроса в России.

Валерий Леонтьев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России согласился на частный концерт во Франции в рамках "мирового турне", которое он организовал для поддержания доходов. Источники утверждают, что в последнее время предложения от российских корпоративных мероприятий существенно сократились, что вынудило певца искать альтернативы за рубежом.

Ивент-менеджер из Франции пригласил Леонтьева выступить в июне на банкетном ужине, где артист получит около 15 млн рублей за выступление. Несмотря на творческий кризис, о котором сообщает Mash, певец решил не отказываться от проекта.

Отмечается, что зарубежный рынок для Леонтьева остаётся сложным из-за высокой конкуренции, однако его директор активно ведёт переговоры, чтобы обеспечить новые концерты.

Ранее Светлана Дружинина высказалась о ремейках советской классики.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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