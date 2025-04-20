Затмение в России: Леонтьев вынужден соглашаться на выступления в кабаках за границей

Валерий Леонтьев начал выступать в Европе на фоне снижения спроса в России.
По данным Telegram-канала Mash, народный артист России согласился на частный концерт во Франции в рамках "мирового турне", которое он организовал для поддержания доходов. Источники утверждают, что в последнее время предложения от российских корпоративных мероприятий существенно сократились, что вынудило певца искать альтернативы за рубежом.
Ивент-менеджер из Франции пригласил Леонтьева выступить в июне на банкетном ужине, где артист получит около 15 млн рублей за выступление. Несмотря на творческий кризис, о котором сообщает Mash, певец решил не отказываться от проекта.
Отмечается, что зарубежный рынок для Леонтьева остаётся сложным из-за высокой конкуренции, однако его директор активно ведёт переговоры, чтобы обеспечить новые концерты.
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Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).
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