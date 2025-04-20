Судебный процесс над Пи Дидди стартует в мае: суд непреклонен

2:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство Шона Комбса — более известного широкой публике как Пи Дидди - о переносе слушаний по резонансному делу о торговле людьми. Команда защиты пыталась добиться отсрочки, ссылаясь на "обширность и сложность новых обвинений", однако судья остался непреклонен.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted Eytan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Верховный суд США

"Ответчики имели более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к процессу. Это дело нельзя затягивать", — подчеркнул судья Арун Субраманян во время слушания.

Шон Комбс обвиняется в участии в преступной схеме, охватывающей более двух десятилетий, в рамках которой, как утверждается, происходили систематические случаи сексуальной эксплуатации женщин. Среди предполагаемых жертв — не только модели и танцовщицы, но и его бывшая возлюбленная, R&B-певица Кэсси Вентура. Именно её громкое заявление осенью 2023 года положило начало волне расследований.

В материалах дела говорится о том, что Комбс якобы организовывал вечеринки с участием молодых женщин, которые впоследствии подвергались сексуальному насилию и принуждению. В обвинении упоминается, что эти действия происходили с участием других лиц и носили признаки организованной преступной деятельности. Комбсу инкриминируются рэкет, организация торговли людьми и насильственные преступления сексуального характера.

"Я не могу больше молчать. То, что происходило со мной — это не просто травма. Это преступление", — заявила в одном из интервью предполагаемая жертва, известная в деле как "Жертва 5", которая, как стало известно, намерена давать показания под своим настоящим именем.

Команда Пи Дидди пыталась использовать в качестве аргумента для отсрочки то, что в обвинительном заключении в марте появились новые эпизоды и свидетели. Однако судья отметил, что следствие ещё в феврале сообщило защите о грядущем расширении списка обвинений, и времени на подготовку было предостаточно.

Интересно, что суд постановил разрешить ряду свидетелей давать показания под псевдонимами, чтобы обеспечить их безопасность и минимизировать общественное давление. Тем не менее, ключевые фигуранты, как уже упомянутая "Жертва 5", намерены не скрываться.

Процесс по делу начнётся 5 мая 2025 года. Он обещает стать одним из самых громких и противоречивых в истории шоу-бизнеса последнего десятилетия. По предварительным оценкам, слушания могут продлиться от восьми до десяти недель. Комбс, между тем, остаётся под стражей без права выхода под залог.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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