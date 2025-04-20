Вместе с Путиным и Собяниным: как Шаман и Мизулина отметили главный праздник православных

Екатерина Мизулина и певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) появились вместе на пасхальной службе в Москве.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Екатерины Мизулиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Мизулина и певец Шаман

Глава "Лиги безопасного интернета" опубликовала в своём Telegram-канале фото с возлюбленным — артистом Ярославом Дроновым. Кадры сделаны у Храма Христа Спасителя после ночного богослужения, которое провёл патриарх Кирилл.

"Христос Воскресе!" — сопроводила снимок Мизулина.

На мероприятии присутствовали представители власти, включая президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина, омбудсмена Татьяну Москалькову и главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

Путин и Собянин держали в руках традиционные красные свечи и общались в ожидании крестного хода. Всего, по данным источников, храм посетили около трёх тысяч человек.

Пасхальные торжества в этом году объединили православных и католиков — обе конфессии отметили праздник 20 апреля. Накануне, 19 апреля, тысячи верующих собрались у храма Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы засвидетельствовать схождение Благодатного огня — символа чуда и обновления.

Ранее Кристина Асмус призналась, что отметила день рождения вдали от России.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель.



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