Скандал на съёмочной площадке: Асмус провела день рождения вдали от России

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Кристина Асмус отметила 37-летие во Франции на фоне слухов об исключении из сериала "Склиф".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Актриса поделилась в личном блоге кадрами из путешествия: на одном фото она позирует в праздничном ободке с собакой, на других — запечатлены десерт со свечой и бокал шампанского.

В сопроводительном тексте Асмус рассказала, что встретила день рождения в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", после чего отправилась в Нормандию.

"Эти дни наполнены нежностью и теплом. Спасибо за ваши поздравления!" — добавила она.

Публикация появилась через несколько недель после сообщений о конфликте на съёмках "Склифа", где Асмус исполняла главную роль. По появившейся информации, актрису обвинили в "создании токсичной обстановки", что привело к её исключению из проекта.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила разрыв сотрудничества, сославшись на "недопустимое поведение" звезды. Однако сама Асмус опровергла слухи в своём Telegram-канале, назвав информацию "клеветой".

Ранее Джефф Бриджес высказался о работе над фильмом "Большой Лебовски".

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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