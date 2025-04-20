Скандал на съёмочной площадке: Асмус провела день рождения вдали от России

Кристина Асмус отметила 37-летие во Франции на фоне слухов об исключении из сериала "Склиф".
Актриса поделилась в личном блоге кадрами из путешествия: на одном фото она позирует в праздничном ободке с собакой, на других — запечатлены десерт со свечой и бокал шампанского.
В сопроводительном тексте Асмус рассказала, что встретила день рождения в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", после чего отправилась в Нормандию.
"Эти дни наполнены нежностью и теплом. Спасибо за ваши поздравления!" — добавила она.
Публикация появилась через несколько недель после сообщений о конфликте на съёмках "Склифа", где Асмус исполняла главную роль. По появившейся информации, актрису обвинили в "создании токсичной обстановки", что привело к её исключению из проекта.
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила разрыв сотрудничества, сославшись на "недопустимое поведение" звезды. Однако сама Асмус опровергла слухи в своём Telegram-канале, назвав информацию "клеветой".
Ранее Джефф Бриджес высказался о работе над фильмом "Большой Лебовски".
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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