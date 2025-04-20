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После трёхмесячного перерыва: L'One вернулся в соцсети с чёрно-белым фото

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкант L'One (Леван Горозия) вернулся в соцсети после трёхмесячного молчания. Артист, чей последний пост датирован 2 января 2025 года (новогоднее поздравление и анонс альбома), вновь отметился в личном блоге.

Леван Горозия
Фото: youtube.com by канал Макарена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леван Горозия

Сначала он опубликовал снимок дочери Софико, поздравив её с восьмилетием: "Счастье быть твоим отцом! Лети высоко, бусинка!". На следующий день Горозия добавил чёрно-белое фото с собой и ироничной подписью.

"Три месяца не заходил. Земля не остановилась вроде. Что там улицы шепчут?" — написал он.

Поклонники, заметив активность, заполонили комментарии эмоциями: "Леван, мы скучали!", "Волновались за тебя", "С возвращением!". Ранее музыкант не объяснял причину паузы, но его семья оставалась в фокусе внимания.

С супругой Анной Горозия артист вместе уже два десятилетия — пара познакомилась в студенческие годы, а спустя пять лет сыграла свадьбу. У них трое детей: сын Михаил (2013), дочь Софико (2017) и младшая Тамара (2021).

Ранее жена Александра Петрова показала фигуру спустя две недели после родов.

Уточнения

Лева́н Емза́рович Горо́зия (род. 9 октября 1985, Красноярск, РСФСР, СССР), также известный под псевдонимом L’One — российский рэпер, бывший участник объединения Phlatline, основатель проекта WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и участник группы Marselle. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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