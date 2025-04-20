Через 14 дней: супруга Петрова показала фигуру после родов

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, продемонстрировала форму через две недели после родов.
Молодая мама опубликовала в личном блоге селфи, сделанное в лифте. На снимке 24-летняя Антонова запечатлена в непринуждённом образе: джинсы, белый топ, длинный серый кардиган и чёрные балетки. Макияж девушка решила не использовать, подчеркнув естественность.
В своём Telegram-канале Виктория рассказала о первых выходах в свет после рождения сына.
"Успела сделать маникюр, укоротить волосы на 20 см и даже вздремнуть, пока мне мыли голову", — поделилась она.
Напомним, что Александр Петров и Виктория официально оформили отношения в сентябре 2023-го, а спустя несколько месяцев провели московскую свадьбу. В конце прошлого года пара объявила о беременности, а 9 апреля сообщила о рождении первенца. Актёр тогда опубликовал трогательные кадры из роддома, сопроводив их словами благодарности супруге.
Ранее Дмитрий Ендальцев рассказал о кризисе среднего возраста.
Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.
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