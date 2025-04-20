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Через 14 дней: супруга Петрова показала фигуру после родов

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, продемонстрировала форму через две недели после родов.

Виктория Антонова
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Антоновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Антонова

Молодая мама опубликовала в личном блоге селфи, сделанное в лифте. На снимке 24-летняя Антонова запечатлена в непринуждённом образе: джинсы, белый топ, длинный серый кардиган и чёрные балетки. Макияж девушка решила не использовать, подчеркнув естественность.

В своём Telegram-канале Виктория рассказала о первых выходах в свет после рождения сына.

"Успела сделать маникюр, укоротить волосы на 20 см и даже вздремнуть, пока мне мыли голову", — поделилась она.

Напомним, что Александр Петров и Виктория официально оформили отношения в сентябре 2023-го, а спустя несколько месяцев провели московскую свадьбу. В конце прошлого года пара объявила о беременности, а 9 апреля сообщила о рождении первенца. Актёр тогда опубликовал трогательные кадры из роддома, сопроводив их словами благодарности супруге.

Ранее Дмитрий Ендальцев рассказал о кризисе среднего возраста.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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