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Тайный месседж в песне Урганта: почему Яна Поплавская назвала выступление жалким зрелищем

1:30
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант оказался в центре скандала после празднования дня рождения в Израиле. Мероприятие, прошедшее в Хайфе в честь 47-летия шоумена, сопровождалось творческим номером, вызвавшим резкую критику со стороны актрисы Яны Поплавской.

Яна Поплавская
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яна Поплавская

Ургант представил переработанную версию хита Олега Газманова "Москва", адаптировав текст под израильскую тематику. В изменённой композиции прозвучали строки о "белом мраморе синагог", "запахе свежей мацы" и переходе в статус "израильцев" после уроков в ульпане.

Поплавская, высказавшаяся в своём Telegram-канале, назвала выступление "жалким зрелищем", отметив, что Ургант "спел откровенно плохо". По её мнению, шоумен, известный остроумием, продемонстрировал отсутствие самостоятельного творческого подхода.

"Бодро читать чужие шутки — не значит обладать настоящим юмором. Глумление над гимном Москвы и отсылки к Ашкелону с Эйлатом — это верх патриотизма… но для другой страны", — высказалась она.

Актриса подчеркнула, что считает Урганта "патриотом иной Родины".

В рамках вечера ведущий также поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием, исполняя её легендарный хит "Миллион алых роз".

Ранее Маргарита Симоньян расплакалась в эфире, говоря про больного мужа.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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