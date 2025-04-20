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Извинения не принимаю: Самбурская резко ответила сбившему её на мопеде Костюшкину

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская публично отказалась принимать извинения Стаса Костюшкина после инцидента с мопедом в Москве.

Настасья Самбурская
Фото: youtube.com by канал NANSI & SIDOROV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

В личном блоге артистка подтвердила, что певец стал виновником ДТП, произошедшего 15 апреля. По данным издания StarHit, Костюшкин, управляя мопедом, совершил наезд на Самбурскую в районе пешеходного перехода.

Как рассказала актриса, после происшествия певец отправил ей цветы с извинениями, однако она резко отвергла жест.

"Стас, я твои извинения не принимаю. В жопу тебя и твой букет", — прокомментировала Самбурская.

Согласно свидетельствам очевидцев, авария произошла, когда внедорожник резко затормозил перед пешеходным переходом, после чего из-за машины вылетел мопед Костюшкина. Удар отбросил актрису на капот автомобиля, что привело к сильному ушибу. Несмотря на это, Самбурская отказалась от медицинской помощи и покинула место самостоятельно.

Водитель мопеда, по информации СМИ, отделался лёгкими травмами благодаря шлему. Позже в Сети появились кадры, на которых Костюшкин пытается помочь пострадавшей и просит прощения. В ролике видно, как певец обращается к Самбурской, однако её реакция осталась категоричной.

Ранее стало известно, когда Михаил Боярский вернётся на сцену.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая. 

Станисла́в Миха́йлович Костюшкин (род. 20 августа 1971, Одесса) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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