Beat Film Festival 2025: что нельзя пропустить в этом году на церемонии награждения

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С 5 по 15 июня в Москве пройдёт 16-й Beat Film Festival — один из самых ярких фестивалей документального кино о новой культуре. В этом году мероприятие проходит под слоганом "Не унять" и будет посвящено людям, которые не останавливаются на достигнутом и вдохновляют других.​

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Награда

Открытие фестиваля: "Ансельм. Шум времени"

Фильмом открытия станет "Ансельм. Шум времени" режиссёра Вима Вендерса. Картина погружает зрителя в мир немецкого художника Ансельма Кифера, известного своими монументальными полотнами и инсталляциями.

Программа фестиваля: культовые фигуры и музыкальные легенды

В программе фестиваля представлены фильмы о выдающихся личностях:​

"Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" — исследование творческого пути режиссёра от детства до первых карьерных шагов.​

"Монк в деталях" — документальный фильм о композиторе и исполнителе Мередит Монк.​

"Модернизм, Inc" — лента о дизайнере Элиоте Нойесе, который сформировал визуальный стиль IBM и других корпораций.​

"Линч/Оз" — фильм, исследующий влияние "Волшебника страны Оз" на творчество Дэвида Линча.​

"The Beatles: О чём говорил Нью-Йорк" — поэтическая картина о гастролях группы в Нью-Йорке в 1965 году.​

"Pavement: Slow Century" — хроника американской инди-рок-группы Pavement.

Площадки и билеты

Показы фестиваля пройдут на различных площадках Москвы. Подробную информацию о расписании и билетах можно найти на официальном сайте фестиваля.​

Уточнения

Церемо́ния (лат. caeremonia, ceremonia, cerimonia — благоговение, культовый обряд) — термин древнеримского происхождения; в римской религии обозначал культовый акт или обряд.



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