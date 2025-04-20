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Beat Film Festival 2025: что нельзя пропустить в этом году на церемонии награждения

1:44
Шоу-бизнес

С 5 по 15 июня в Москве пройдёт 16-й Beat Film Festival — один из самых ярких фестивалей документального кино о новой культуре. В этом году мероприятие проходит под слоганом "Не унять" и будет посвящено людям, которые не останавливаются на достигнутом и вдохновляют других.

Награда
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Награда

Открытие фестиваля: "Ансельм. Шум времени"

Фильмом открытия станет "Ансельм. Шум времени" режиссёра Вима Вендерса. Картина погружает зрителя в мир немецкого художника Ансельма Кифера, известного своими монументальными полотнами и инсталляциями.

Программа фестиваля: культовые фигуры и музыкальные легенды

В программе фестиваля представлены фильмы о выдающихся личностях:

  • "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" — исследование творческого пути режиссёра от детства до первых карьерных шагов.

  • "Монк в деталях" — документальный фильм о композиторе и исполнителе Мередит Монк.

  • "Модернизм, Inc" — лента о дизайнере Элиоте Нойесе, который сформировал визуальный стиль IBM и других корпораций.

  • "Линч/Оз" — фильм, исследующий влияние "Волшебника страны Оз" на творчество Дэвида Линча.

  • "The Beatles: О чём говорил Нью-Йорк" — поэтическая картина о гастролях группы в Нью-Йорке в 1965 году.

  • "Pavement: Slow Century" — хроника американской инди-рок-группы Pavement.

Площадки и билеты

Показы фестиваля пройдут на различных площадках Москвы. Подробную информацию о расписании и билетах можно найти на официальном сайте фестиваля.

Уточнения

Церемо́ния (лат. caeremonia, ceremonia, cerimonia — благоговение, культовый обряд) — термин древнеримского происхождения; в римской религии обозначал культовый акт или обряд.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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