Beat Film Festival 2025: что нельзя пропустить в этом году на церемонии награждения

С 5 по 15 июня в Москве пройдёт 16-й Beat Film Festival — один из самых ярких фестивалей документального кино о новой культуре. В этом году мероприятие проходит под слоганом "Не унять" и будет посвящено людям, которые не останавливаются на достигнутом и вдохновляют других.
Фильмом открытия станет "Ансельм. Шум времени" режиссёра Вима Вендерса. Картина погружает зрителя в мир немецкого художника Ансельма Кифера, известного своими монументальными полотнами и инсталляциями.
В программе фестиваля представлены фильмы о выдающихся личностях:
"Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" — исследование творческого пути режиссёра от детства до первых карьерных шагов.
"Монк в деталях" — документальный фильм о композиторе и исполнителе Мередит Монк.
"Модернизм, Inc" — лента о дизайнере Элиоте Нойесе, который сформировал визуальный стиль IBM и других корпораций.
"Линч/Оз" — фильм, исследующий влияние "Волшебника страны Оз" на творчество Дэвида Линча.
"The Beatles: О чём говорил Нью-Йорк" — поэтическая картина о гастролях группы в Нью-Йорке в 1965 году.
"Pavement: Slow Century" — хроника американской инди-рок-группы Pavement.
Показы фестиваля пройдут на различных площадках Москвы. Подробную информацию о расписании и билетах можно найти на официальном сайте фестиваля.
Церемо́ния (лат. caeremonia, ceremonia, cerimonia — благоговение, культовый обряд) — термин древнеримского происхождения; в римской религии обозначал культовый акт или обряд.
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