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Марк Уолберг неузнаваем: новый образ актёра шокировал поклонников

1:20
Шоу-бизнес

Марк Уолберг вновь удивил поклонников, появившись на съёмочной площадке в Атланте в совершенно новом образе. Актёр, известный по фильмам "Третий лишний" и "Отступники", преобразился для роли в историческом криминальном триллере "By Any Means" ("Во что бы то ни стало").

Марк Уолберг
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марк Уолберг

Новый облик актёра

На фото со съёмок 53-летний Уолберг практически неузнаваем: накладной нос, длинные волосы, одежда в стиле 1960-х — серый костюм, рубашка с ярким воротником и солнцезащитные очки-авиаторы. Этот образ резко контрастирует с привычным внешним видом актёра.

Сюжет фильма

Режиссёром картины выступает Элеганс Браттон. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о мафиозном киллере, которого ФБР нанимает для расследования убийств лидеров движения за гражданские права в Миссисипи в 1966 году. Уолберг исполняет роль Грегори Скарпы, а его напарника, молодого чёрнокожего агента ФБР, играет Яхья Абдул-Матин II.

Дополнительные проекты

Помимо "By Any Means", Уолберг занят в других проектах: "Play Dirty" Шейна Блэка, "Balls Up" Питера Фаррелли и сиквеле "Семейного плана".

Уточнения

Марк Ро́берт Майкл Уо́лберг (англ. Mark Robert Michael Wahlberg; род. 5 июня 1971, Бостон, Массачусетс, США) — американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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