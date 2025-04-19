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Космос и скандал: как 11 минут изменили репутацию Кэти Перри

1:55
Шоу-бизнес

Во время недавнего суборбитального полёта на борту корабля Blue Origin певица Кэти Перри испытала бурю эмоций. Однако общественная реакция на её поведение после возвращения на Землю стала поводом для глубокого самоанализа.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

Громкое возвращение на Землю

Сразу после посадки Перри опустилась на колени, поцеловала землю и подняла вверх ромашку — символ, который она связывает со своей дочерью Дейзи. Находясь в капсуле, певица исполнила песню "What a Wonderful World" и показала в невесомости сет-лист будущего тура, используя это как элемент продвижения.

Волна критики в сети

Такие действия не остались незамеченными. Социальные сети наполнились критикой: многие назвали поведение Перри неуместным, сравнив полёт с "самым дорогим девичником в истории". Некоторые пользователи напомнили, что миллионы людей во всём мире сталкиваются с серьёзными проблемами, и в этом контексте её поступки выглядели чрезмерно показными.

Сожаление, но не о полёте

Инсайдеры утверждают, что Кэти Перри не жалеет о самом полёте — для неё это был значимый и эмоциональный опыт. Но она признаёт, что зрелищность и медийность её поведения, включая пение и демонстрацию личных символов, были ошибкой. В частности, она сожалеет, что видео из капсулы стало достоянием общественности.

Молчание и возврат к реальности

Певица пока не давала официальных комментариев. Вместо этого она опубликовала в соцсетях фотографию ланч-бокса своей дочери с подписью: "Возвращаюсь к реальности — собираю обед для школы". Этот жест был воспринят как попытка дистанцироваться от шумихи вокруг полёта и вернуть внимание к личной и семейной жизни.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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