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Майкл Б. Джордан против крови: неожиданный поворот на съёмочной площадке нового триллера

1:37
Шоу-бизнес

Во время съёмок вампирского триллера "Грешники" Майкл Б. Джордан столкнулся с неожиданной трудностью — обилием искусственной крови. Хотя актёр с юмором отнёсся к ситуации, его дискомфорт стал поводом для экстренного совещания съёмочной группы.

Майкл Б. Джордан
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Б. Джордан

"Мне понравились клыки, они были классными. Кровь была немного грязной и временами вызывала дискомфорт, а её было много. Я не жалуюсь, просто выражаю свои чувства. Прежде всего, есть разница между жалобами и честностью. Я просто хотел дать волю чувствам, понимаете, о чём я говорю? Но они заботятся обо мне, поэтому провели встречу. Я ценю это", — поделился Джордан.

Режиссёр Райан Куглер, с которым Джордан неоднократно сотрудничал, отметил, что съёмки потребовали большого количества крови для создания нужной атмосферы. Фильм рассказывает о братьях-близнецах, Smoke и Stack, возвращающихся в родной город в 1930-х годах и сталкивающихся с потусторонним злом.

Несмотря на трудности, съёмочная команда сохраняла позитивный настрой. Актрисы Хейли Стайнфелд и Вунми Мосаку также отметили, что съёмки были непростыми, но благодаря поддержке друг друга они справились с вызовами.

"Грешники" уже вышли в прокат и получили положительные отзывы критиков. Фильм сочетает в себе элементы хоррора, драмы и исторического контекста, предлагая зрителям уникальное кинематографическое переживание

Уточнения

Майкл Бака́ри Джо́рдан (англ. Michael Bakari Jordan; род. 9 февраля 1987, Санта-Ана, Калифорния, США) — американский актёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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