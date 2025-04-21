Отказ от звонков и молчание о здоровье: как сейчас живёт Андрей Губин

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Саунд-продюсер Тарас Ващишин, который дружит с Андреем Губиным, поделился о том, что сейчас происходит в жизни певца. Впрочем, Ващишин не дал подробных сведений, потому что Губин в последнее время остаётся в тени и предпочитает о многом умалчивать, особенно о состоянии своего здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Nir Yaniv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Синтезатор

Многие поклонники переживают за Губина, который ранее говорил, что у него развилась прозопалгия лица. По словам Ващишина, сейчас у исполнителя нет ни улучшений, ни ухудшений, всё остаётся на прежнем уровне. Также Ващишин сказал, что Губин просит знакомых не звонить ему: он звонит им сам, когда считает нужным.

"В последний раз общались месяца три назад. У него всё по-старому, с самочувствием так же. Он в последнее время старается не рассказывать о здоровье вообще", — сказал Ващишин.

Об этом сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Андре́й Ви́кторович Гу́бин (имя при рождении — Андре́й Вале́рьевич Клеме́нтьев; род. 30 апреля 1974, Уфа, РСФСР, Башкирская АССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, автор песен и музыкальный продюсер.



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