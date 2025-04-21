Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская, как и всякая женщина, стремится хорошо выглядеть и очень любит хорошо одеваться. Она постоянно следит за модой и считает, что так должна поступать каждая женщина. Об этом пишет mk. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Vidzonian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бутик

"Я всегда была женщиной стильной, всегда следила за модой", — сказала Успенская.

Певица имеет большую коллекцию одежды. Куда бы она ни собралась, у неё обязательно найдётся подходящий наряд. Если Любовь Залмановна увидит понравившуюся вещь, то эта вещь обязательно будет в её гардеробе, сколько бы она ни стоила.

"Мода — один из показателей твоего мира, характера. Мне Бог дал хороший вкус. Мне Бог дал всё, ребята. Я использую всё, что могу", — отметила Любовь Успенская.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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