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Идеал мужчины для Валерии Ланской: три главных качества, которые важны ей больше денег

1:07
Шоу-бизнес

Актриса Валерия Ланская в настоящее время свободна. Её семилетний брак с режиссёром Стасом Ивановым закончился разводом.

Валерия Ланская
Фото: commons.wikimedia.org by D1964T, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия Ланская

Валерия Ланская рассказала в интервью, какие мужчины могут заслужить её внимание. Об этом пишет издание «Леди Mail».

Ланская не придерживается распространённого мнения о том, что мужчина должен быть главным добытчиком в семье. Актриса нормально относится к тому, что женщина может быть богаче, и вовсе не исключает для себя возможности быть с человеком, который зарабатывает меньше, чем она. Для Ланской гораздо важнее его внутренние качества, отношение к жизни и к самому себе.

«Мужчина должен быть востребован в своей профессии, реализован. Прекрасно, если человек ставит себе новые и новые цели и не ждёт, пока блага сами упадут ему на голову, а действует. Достигает. Также для меня очень важно, чтобы у мужчины было чувство юмора и самоирония. Убеждена, что это признак интеллекта», — рассказала Ланская.

Уточнения

Вале́рия Алекса́ндровна Ланска́я (род. 2 января 1987 года, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино, певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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