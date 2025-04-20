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Елена Ханга рассказала о тенденции оставлять ребёнка при разводе с отцом

1:18
Шоу-бизнес

Журналистка Елена Ханга поведала о случаях, когда ребёнка при разводе оставляют жить с отцом.

Отец с ребёнком на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Отец с ребёнком на прогулке

Елена Ханга рассказала, что всё чаще ей попадаются истории о том, что суды оставляют ребёнка с отцом или делят опеку поровну — 50 на 50.

"Я не против. Даже наоборот, за. Когда-то ездила в Швецию, изучала, как у них это работает для программы "принцип домино". Там все давно живут по этому принципу: пополам — время, обязанности, расходы. Это закон", — написада телеведущая в социальных сетях.

В России, по словам журналистки участие отцов в воспитании детей ограничивается прогулкой на выходным и подарком на день рождения.

Рассказала она и о случаях, когда ребёнка увозят за рубеж один из родителей.

Ханга отметила, что иногда ребёнок предпочитает жить с отцом, так как он от него ничего не требует — учиться, ходить на тренировки, держать дисциплину.

"Я за равные права. Но только если есть равное участие. Быть родителем — это не про формальность. Это про каждый день. Про школу, слёзы, кружки, границы", — выразила своё мнение звезда ТВ.

Уточнения

Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер. Наиболее известна как ведущая популярных телешоу «Про это», «Принцип домино» и «Форт Боярд».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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