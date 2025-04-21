Брухунова о блогере Николае Василенко: пугал этот мужчина с нездоровой улыбкой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова уверена, что с первого взгляда раскусила непростую натуру блогера Николая Василенко, которого называют лавандовым рафом.

Фото: ВК-аккаунт Николая Василенко is licensed under public doman Блогер Николай Василенко

Жена юмориста Евгения Петросяна разместила в социальных сетях фрагмент разбора интервью Ксении Собчак с бизнесменом Николаем Василенко.

Автор разбора похвалил журналистку за то, что она сумела выявить в Василенко неприглядные черты его личности, тогда как ранее этот человек всем казался идеальным.

С доводами блогера согласилась Татьяна Брухунова.

"Меня всегда пугал этот мужчина с нездоровой улыбкой", — написала Татьяна.

Ранее сообщалось, что кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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