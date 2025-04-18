Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала
Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги
Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали
Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России
Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота
Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет
Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными
Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно
Брокколи, которую съедят даже дети: один приём меняет всё

Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России

0:51
Шоу-бизнес

Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 74 года после длительной борьбы с болезнью. Об этом рассказал сын директора Московского Цирка Юрий Никулин, сообщает EADaily.

Большой концерт Cirque du Soleil в Монреале, Квебек
Фото: flickr.com by spcbrass, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Большой концерт Cirque du Soleil в Монреале, Квебек

Выпускник ГИТИСА и Государственного училища циркового и эстрадного искусства Виктор Кудрявцев много лет работал в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 2007 году Кудрявцев он удостоился звания народного артиста России.

"Да, Виктор Кудрявцев умер… Он давно болел", — цитирует слова Юрия Никулина РИА Новости.

Осенью прошлого года глава Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказывал, что навестил Виктора Кудрявцева в центре паллиативной помощи.

Уточнения

Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда (1990), народный артист СССР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Садоводство, цветоводство
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Последние материалы
Кажется удобным, но мешает жить: правда об угловом диване
Море, пляж и поиск на 261 тысячу кликов: туристы штурмуют Google в поиске этого райского места
Не игнорируйте усталость: это может быть сигналом болезней щитовидки и сердца
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Внедорожник будущего: Genesis показал, каким будет автомобиль мечты
Раскрыта новая заработная плата Вирджила ван Дейка — третья по величине в Премьер-лиге
Шарка сливы: как распознать смертельное вирусное заболевание и что делать с поражённым деревом
Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство
Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль
Волосы с затылка теперь носят на бровях: хирург объяснил новую модную реальность и её секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.