Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России

Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 74 года после длительной борьбы с болезнью. Об этом рассказал сын директора Московского Цирка Юрий Никулин, сообщает EADaily.
Выпускник ГИТИСА и Государственного училища циркового и эстрадного искусства Виктор Кудрявцев много лет работал в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.
В 2007 году Кудрявцев он удостоился звания народного артиста России.
"Да, Виктор Кудрявцев умер… Он давно болел", — цитирует слова Юрия Никулина РИА Новости.
Осенью прошлого года глава Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказывал, что навестил Виктора Кудрявцева в центре паллиативной помощи.
Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда (1990), народный артист СССР.
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