Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России

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Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 74 года после длительной борьбы с болезнью. Об этом рассказал сын директора Московского Цирка Юрий Никулин, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by spcbrass, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Большой концерт Cirque du Soleil в Монреале, Квебек

Выпускник ГИТИСА и Государственного училища циркового и эстрадного искусства Виктор Кудрявцев много лет работал в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 2007 году Кудрявцев он удостоился звания народного артиста России.

"Да, Виктор Кудрявцев умер… Он давно болел", — цитирует слова Юрия Никулина РИА Новости.

Осенью прошлого года глава Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказывал, что навестил Виктора Кудрявцева в центре паллиативной помощи.

Уточнения

Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Герой Социалистического Труда (1990), народный артист СССР.



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