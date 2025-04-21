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Артемий Лебедев призвал создать альтернативную премию Оскар: бесполая статуэтка с одной ногой

0:56
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, как, на его взгляд, должна выглядеть статуэтка "Оскар" для толерантного общества.

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

Артемий Лебедев считает, что следует создать альтернативную версию кинопремии "Оскар", как аналог параолимпийских игр.

Он уверен, что на основном "Оскаре" недостаточно представлены различные ущемляемые группы населения.

"Нужно сделать Пара-Оскар! Будут вручать всем, кого оставило за бортом шовинистическое жюри, традиционно собираемое из белых мужчин", — высказал свою точку зрения Артемий.

Лебедев считает, что только в этом случае восторжествует справедливость.

"Бесполая статуэтка с одной ногой, толстым пузом и слуховым аппаратом", — описал дизайнер внешний вид символической награды.

Ранее Артемий Лебедев похвалил гениальное изобретение таксистов Москвы.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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