Артемий Лебедев призвал создать альтернативную премию Оскар: бесполая статуэтка с одной ногой

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, как, на его взгляд, должна выглядеть статуэтка "Оскар" для толерантного общества.
Артемий Лебедев считает, что следует создать альтернативную версию кинопремии "Оскар", как аналог параолимпийских игр.
Он уверен, что на основном "Оскаре" недостаточно представлены различные ущемляемые группы населения.
"Нужно сделать Пара-Оскар! Будут вручать всем, кого оставило за бортом шовинистическое жюри, традиционно собираемое из белых мужчин", — высказал свою точку зрения Артемий.
Лебедев считает, что только в этом случае восторжествует справедливость.
"Бесполая статуэтка с одной ногой, толстым пузом и слуховым аппаратом", — описал дизайнер внешний вид символической награды.
Ранее Артемий Лебедев похвалил гениальное изобретение таксистов Москвы.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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