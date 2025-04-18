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Олеся Малибу об эскорте на вечеринках с шейхами: со мной это сделали и не заплатили

0:54
Шоу-бизнес

Модель, бывшая участница "Дома-2", звезда эротических журналов Олеся Малибу рассказала о тяжёлой и опасной жизни эскортниц.

Модель Олеся Малибу
Фото: ВК-аккаунт Олеси Малибу is licensed under public doman
Модель Олеся Малибу

Олеся Малибу предупредила девушек, идущих работать в эскорт о подводных камнях древней профессии.

Она поведала, что ей приходилось сталкиваться с неадекватными клиентами. Девушка понимала, что только она сама может позаботиться о собственной безопасности.

Звезда эротики объяснила, что жизнь эскортниц вовсе не так сказочна, как может показаться со стороны.

Она призналась, что попадала в очень непростые ситуации с избиениями.

"Я просто приехала, и со мной это сделали и не заплатили даже", — цитирует слова Малибу "Радио-1".

Олеся посоветовала девушкам не вестись на красивые картинки из социальных сетей, а думать о своей безопасности.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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