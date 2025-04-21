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Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы

1:14
Шоу-бизнес

Йоко Оно рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пройти, будучи в браке с Джоном Ленноном. Об этом она рассказала в документальном фильме "Один на один: Джон и Йоко".

Йоко Оно
Фото: commons.wikimedia.org by Marcela Cataldi Cipolla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йоко Оно

Поклонники The Beatles были уверены, что именно Йоко стала причиной распада группы, ведь Ленон покинул её вскоре после того, как женился на возлюбленной. Йоко призналась, что фанаты ливерпульской четвёрки не только говорили ей негативные вещи, но и физически применяли силу.

"Когда я была беременна, многие люди писали мне: "Желаю, чтобы тебя и твоего ребёнка не стало". Люди подходили ко мне и называли уродливой японкой. Они дёргали меня за волосы, били по голове, из-за чего я едва не падала в обморок", — поведала художница.

Из-за этих ужасов у неё случилось три выкидыша и началось заикание. Йоко Оно всегда считала себя сильной женщиной, но видела, что её воспринимали исключительно как жену Леннона.

"Общество вдруг стало относиться ко мне как к женщине, которая принадлежала одному из самых влиятельных мужчин нашего поколения. И тогда я поняла, как тяжело приходится нам, сильным женщинам", — призналась Йоко.

Уточнения

Йо́ко О́но Ле́ннон, известная как Йоко Оно (яп. 小野 洋子 Оно Ё:ко, англ. Yoko Ono; 18 февраля 1933, Токио, Япония) — японская авангардная художница, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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