Психолог объяснила феномен популярности Ольги Бузовой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Александра Метальникова рассказала, что помогает Ольге Бузовой оставаться на пике популярности.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова по праву заслуживает звания самой популярной девушкой страны. Её успех сопровождается непрерывным хейтом, которой преследует звезду со времён "Дома-2".

Ранее Ольга Бузова показала, как выглядит её идеальный вечер.

Психолог уверена, что Ольга Бузова не оставляет никого равнодушным. Эксперт отметила, что люди сознательно направляют свою энергию на то, чтобы выражать безосновательную ненависть.

"Неважно, как она будет выглядеть, будет она уметь петь или нет. Поскольку она женщина яркая, интересная, у неё есть способность управлять большими группами людей, энергиями групп", — цитирует слова специалиста интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Метальникова обращает внимание на трудоспособность Бузовой. Она считает, что Ольга умеет подавлять свою лень.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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