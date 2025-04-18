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Обнаженных тел у меня нет: жена Петросяна записала гневное видео

Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказала своё возмущение по поводу жалоб в свой адрес.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Жена Евгения Петросяна записала в социальных сетях видео. Она сообщила, что на её страничку в "Инстаграме"* поступают многочисленные жалобы от интернет-пользователей.

Татьяна Брухунова не понимает, в чём именно она провинилась перед публикой.

"И я вот думаю, странно алгоритмы работают, то есть ни обнаженных тел, ничего нет в посте, но всё равно жалоба принимается", — пожаловалась супруга юмориста.

Ранее певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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