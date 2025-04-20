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Хорошо, что рот большой: Юлия Барановская остроумно отшутилась от жёстких комментариев Олега Пилягина

1:14
Шоу-бизнес

Российскую теле- и радиоведущую Юлию Барановскую нередко критикуют в соцсетях и за изъяны внешности, и за поведение в эфире. Барановская привыкла к подобным высказываниям в свой адрес и с юмором реагирует на резкие комментарии.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

Блогер Олег Пилягин всегда едко отзывается о представителях шоу-бизнеса. Барановская на своей странице в соцсети разместила видео, в котором Пилягин берёт у неё интервью с откровенным "троллингом". Барановская с достоинством отреагировала на издёвки Пилягина.

"Ты пытаешься у меня найти какой-то изъян. То шуба у меня старая, то я ношу стекляшки, то у меня лоб морщинистый. Да, и рот у меня большой. Так это хорошо! Много помещается!" — парировала ведущая.

Критикуют Барановскую за то, как она ведёт себя в программе "Мужское/Женское". Она бурно проявляет эмоции и объясняет это тем, что часто при записи программы случаются отступления от сценария и приходится импровизировать. Моменты импровизации попадают в эфир, а потом и в интернет. Такие фрагменты набирают огромное количество просмотров.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Хорошо, что рот большой: Юлия Барановская остроумно отшутилась от жёстких комментариев Олега Пилягина
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