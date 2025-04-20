Таких персонажей на ТВ не должно быть: как Драпеко борется с возвращением Шепелева?

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев хочет вернуться на ТВ, чтобы вести программу "Свидание с прицепом".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Драпеко

Шепелев сочувствует украинцам и в 2022 году в прямом эфире попросил у них прощения. После этого он на какое-то время пропал с телеэкрана.

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко была возмущена планами Шепелева и высказалась о недопущении его на телевидение.

"Таких персонажей на телевидении не должно быть", — цитирует актриса и депутата издание "Абзац".

Драпеко призвала российских граждан массово жаловаться на возвращение Шепелева на экраны ТВ. Она отметила, что так как Шепелев не является иноагентом, то выдворить с телевидения его будет сложно, но если большинство телезрителей выразят своё недовольство по поводу Шепелева, ему придётся оставить свои надежды на возвращение в эфир.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



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