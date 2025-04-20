На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время настойчиво утверждают о том, что звёзды шоу-бизнеса получат огромные гонорары за концерты, которые пройдут 9 мая во многих городах России. Слухи не обошли и исполнительницу Юлию Чичерину.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Чичерина

Чичерина утверждает, что это клевета и никаких 6 миллионов за концерт в Калуге она не получит. Об этом сообщает kp.ru.

Чичерина уверена, что ложную информацию распространили СМИ, а депутаты поверили и осудили артистов. Певица считает, что такие люди не достойны быть депутатами.

"Причём обвиняют меня в продажном патриотизме те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами. Таким в пору быть гадалками или уфологами, но водить за собой разъярённых горожан, выдумывая проблемы, преступно и дискредитирует власть как таковую", — возмутилась Чичерина.

Знаменитость заявила, что не будет участвовать в концерте в Калуге. Также она высказалась, что не считает себя патриотом, а просто скромно поддерживает страну и её защитников с помощью своих песен. Она подчеркнула, что те, кто кричат о том, что они патриоты, зарабатывают миллионы.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен.



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