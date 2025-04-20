Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес

На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете

1:16
Шоу-бизнес

В последнее время настойчиво утверждают о том, что звёзды шоу-бизнеса получат огромные гонорары за концерты, которые пройдут 9 мая во многих городах России. Слухи не обошли и исполнительницу Юлию Чичерину.

Юлия Чичерина
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Чичерина

Чичерина утверждает, что это клевета и никаких 6 миллионов за концерт в Калуге она не получит. Об этом сообщает kp.ru.

Чичерина уверена, что ложную информацию распространили СМИ, а депутаты поверили и осудили артистов. Певица считает, что такие люди не достойны быть депутатами.

"Причём обвиняют меня в продажном патриотизме те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами. Таким в пору быть гадалками или уфологами, но водить за собой разъярённых горожан, выдумывая проблемы, преступно и дискредитирует власть как таковую", — возмутилась Чичерина.

Знаменитость заявила, что не будет участвовать в концерте в Калуге. Также она высказалась, что не считает себя патриотом, а просто скромно поддерживает страну и её защитников с помощью своих песен. Она подчеркнула, что те, кто кричат о том, что они патриоты, зарабатывают миллионы.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Садоводство, цветоводство
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости
Недвижимость
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.