Вернулась растоптанной: Анна Седокова раскрыла шокирующие подробности своего участия в шоу Выжить в Дубае

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова вспомнила о своём участии в реалити-шоу "Выжить в Дубае". По словам певицы, это был негативный опыт. Она видела, как из-за соперничества портились отношения людей, которые до этого прекрасно общались и даже дружили. Об этом Седокова рассказала в VK-шоу "По каверочку".

Фото: commons.wikimedia.org by Uwe Jelting, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пустыня

Седокова не могла держать себя в руках и быть спокойной. Её волновало всё, что происходило, поэтому она была не в силах смолчать и призвала других участников быть честными. Это не понравилось многим. Оксана Самойлова и Джиган сочли Седокову истеричной, хотя до этого хорошо с ней ладили. Седокова была гостьей на их свадьбе. В итоге все единогласно решили, что Анне не место на проекте.

"Я вернулась из Дубая полностью растоптанной. В реалити-шоу важно не то, как долго ты там осталась, как-то, насколько ты запомнилась телезрителям. Я была там всего в одной программе, но после этого получила огромное количество любви, несмотря на то что у меня были панические атаки. Я тогда думала, что у меня был самый сложный период моей жизни. После него меня залюбили, просто невозможно", — рассказала Седокова.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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