Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Историю эволюции Солнечной системы могут пересмотреть
Морковная муха: когда ждать налёта и как отбить атаку
Белый свет на дороге: светофоры готовятся к эре робомобилей
США могут выйти из игры: что будет, если мир на Украине сочтут невозможным
Музыкальная терапия: вот почему пожилым нужно чаще слушать некогда любимые песни
Что происходит с автомобильным рынком в России? Вот почему падают продажи новых машин
Показ, который мог бы разбудить Будду: Dior сыграл ва-банк в Японии
Укрепите корпус и забудьте о боли в пояснице — без скручиваний
Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%

Прохор Шаляпин шокирован: как Яна Чурикова и Данил Доэрти разочаровали его во время интервью

1:04
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин вспомнил, как в прошлом году дал интервью Яне Чуриковой и Данилу Доэрти. Своими впечатлениями певец поделился в эфире YouTube-канала DC HUB.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

У Шаляпина имеется большой опыт участия в различных ток-шоу, и чаще всего в этом было мало приятного. Шаляпин знает всё об обратной стороне таких программ, в которых участников могут унижать, но он никак не ожидал, что Чурикова и Доэрти его тоже разочаруют. Он был уверен, что это интервью станет приятным исключением и беседа получится интеллигентной.

"А Яна, как ни странно, имея такой опыт работы в рамках различных проектов, просто стояла на суфлёре и не более того, мозг её не развивался", — объяснил Шаляпин.

Также он посетовал на высокомерие ведущих и отметил, что Чуриковой стоило бы быть к нему добрее. Шаляпин уверен, что простые в общении люди — самые приятные и привлекательные, а надменность, наоборот, отталкивает окружающих. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла
Наука и техника
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла Аудио 
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Последние материалы
Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%
Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году  
В ЕС хотят форсировать переход на дорогие энергоресурсы из США
Рывки, детонация и подёргивания: как топливо медленно убивает двигатель
Животные молчат, но кричат глазами: как их боль выдает будущих преступников
Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка
Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей
Пищевая кома: скрытая опасность для водителей и офисных работников
Африка трескается на части — и скоро мы увидим нечто поразительное
Один запах собирает всех на кухне: жаркое, где свинина и картошка играют в паре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.