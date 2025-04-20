Прохор Шаляпин шокирован: как Яна Чурикова и Данил Доэрти разочаровали его во время интервью

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин вспомнил, как в прошлом году дал интервью Яне Чуриковой и Данилу Доэрти. Своими впечатлениями певец поделился в эфире YouTube-канала DC HUB.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

У Шаляпина имеется большой опыт участия в различных ток-шоу, и чаще всего в этом было мало приятного. Шаляпин знает всё об обратной стороне таких программ, в которых участников могут унижать, но он никак не ожидал, что Чурикова и Доэрти его тоже разочаруют. Он был уверен, что это интервью станет приятным исключением и беседа получится интеллигентной.

"А Яна, как ни странно, имея такой опыт работы в рамках различных проектов, просто стояла на суфлёре и не более того, мозг её не развивался", — объяснил Шаляпин.

Также он посетовал на высокомерие ведущих и отметил, что Чуриковой стоило бы быть к нему добрее. Шаляпин уверен, что простые в общении люди — самые приятные и привлекательные, а надменность, наоборот, отталкивает окружающих. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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