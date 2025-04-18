Стало известно, в каком бедственном положении находится мать Маколея Калкина

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СМИ выяснили, как плохо живётся матери двух знаменитых артистов — Маколея Калкина и Кирана Калкина.

Фото: ВК-аккаунт Маколея Калкина is licensed under public doman Актёр Маколей Калкин

СМИ выяснили, как плохо живётся матери двух знаменитых артистов — Маколея Калкина и Кирана Калкина.

Журналисты рассказали, что мать Маколея и Кирана Калкинов 70-летняя Патрисия Брентрап бедствует.

Пожилая женщина тяжело больна, она перенесла инсульт. Она страдает также болезнью Альцгеймера.

С отцом своих сыновей Патрисия давно в разводе. Мужчина вёл себя с женой и детьми как настоящий тиран.

Маколей и Киран заявляли, что не хотят иметь ничего общего с отцом, но мать любят. При этом актёры не навещают родительницу, которая живёт в крошечном доме в провинции.

Маколей отправляет матери 1000 долларов ежемесячно. Этих денег женщине с трудом хватает на оплату коммунальных услуг и лекарств. Киран вовсе не оказывает помощь матери.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда.



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