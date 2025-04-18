Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль

Актёр Сергей Безруков оправдался за то, что его супруга вынуждена была одна приехать на Московский Международный кинофестиваль.
Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото супруги, режиссёра Анны Матисон. Супруга артиста прошагала по красной дорожке 47-го ММКФ в окружении солидных седовласых мужчин.
"Жаль, не смог присутствовать лично, был далеко, на съёмках. Но душой, онлайн был вместе с Аней", — написал актёр под фото.
Звезда сериала "Бригада" отметил, что Анна Матисон является членом жюри конкурса "Русские премьеры".
Он рассказал, что его супругу сопровождают актёр Владимир Грамматиков и продюсер Сергей Титинков.
Ранее Сергей Безруков оценил нашумевший иностранный сериал Переходный возраст.
Моско́вский междунаро́дный кинофестива́ль — кинофестиваль, проводимый в Москве.
Имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, в настоящее время замороженную. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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