Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль

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Актёр Сергей Безруков оправдался за то, что его супруга вынуждена была одна приехать на Московский Международный кинофестиваль.

Фото: Телеграм-канал Сергея Безрукова is licensed under public doman Режиссёр Анна Матисон

Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото супруги, режиссёра Анны Матисон. Супруга артиста прошагала по красной дорожке 47-го ММКФ в окружении солидных седовласых мужчин.

"Жаль, не смог присутствовать лично, был далеко, на съёмках. Но душой, онлайн был вместе с Аней", — написал актёр под фото.

Звезда сериала "Бригада" отметил, что Анна Матисон является членом жюри конкурса "Русские премьеры".

Он рассказал, что его супругу сопровождают актёр Владимир Грамматиков и продюсер Сергей Титинков.

Ранее Сергей Безруков оценил нашумевший иностранный сериал Переходный возраст.



Уточнения

Моско́вский междунаро́дный кинофестива́ль — кинофестиваль, проводимый в Москве.

Имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, в настоящее время замороженную. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.



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