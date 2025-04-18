Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева заступилась за Марка Эйдельштейна, которого высмеяли за слово-паразит в речи.
Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях нарезки из интервью Марка Эйдельштейна, в котором актёр десятки раз произносит одно и то же слово почти в каждом предложении.
Звезда телестройки не нашла в этом ничего предосудительного.
"Почему-то милый и образованный Марк Эдельштейн более 100 раз сказавший слово "чувак" во время интервью "Вписке" не раздражает", — написала Алёна под кадрами.
Водонаева призналась, что совсем другие эмоции у неё возникают при прослушивании интервью другого человека, который очень часто произносит слово "брат".
Возможно, Водонаева имеет в виду рэпера Mакана, который уже стал интернет-мемом благодаря своей манере речи.
Ранее Алёна Водонаева похвасталась улыбкой за шесть миллионов рублей.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. Прозван журналистами «российским Тимоти Шаламе».
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