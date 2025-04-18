Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море, пляж и поиск на 261 тысячу кликов: туристы штурмуют Google в поиске этого райского места
Не игнорируйте усталость: это может быть сигналом болезней щитовидки и сердца
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Внедорожник будущего: Genesis показал, каким будет автомобиль мечты
Раскрыта новая заработная плата Вирджила ван Дейка — третья по величине в Премьер-лиге
Шарка сливы: как распознать смертельное вирусное заболевание и что делать с поражённым деревом
Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство
Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль
Волосы с затылка теперь носят на бровях: хирург объяснил новую модную реальность и её секреты

Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный

1:00
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева заступилась за Марка Эйдельштейна, которого высмеяли за слово-паразит в речи.

Актёр Марк Эйдельштейн
Фото: ВК-аккаунт Марка Эйдельштейа is licensed under public doman
Актёр Марк Эйдельштейн

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях нарезки из интервью Марка Эйдельштейна, в котором актёр десятки раз произносит одно и то же слово почти в каждом предложении.

Звезда телестройки не нашла в этом ничего предосудительного.

"Почему-то милый и образованный Марк Эдельштейн более 100 раз сказавший слово "чувак" во время интервью "Вписке" не раздражает", — написала Алёна под кадрами.

Водонаева призналась, что совсем другие эмоции у неё возникают при прослушивании интервью другого человека, который очень часто произносит слово "брат".

Возможно, Водонаева имеет в виду рэпера Mакана, который уже стал интернет-мемом благодаря своей манере речи.

Ранее Алёна Водонаева похвасталась улыбкой за шесть миллионов рублей.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. Прозван журналистами «российским Тимоти Шаламе». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Домашние животные
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой Аудио 
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию
Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба
Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича
Почему 500 евро могут исчезнуть из обращения? Судьба высоких номиналов
Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист
Полезные перекусы, которые изменят ваше питание — проверьте сами
Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный
Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего
Модный ремонт, а на полу удлинители — как не допустить таких промахов
Повербанки под запретом: авиакомпании объясняют опасность литий-ионных аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.