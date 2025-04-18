Волочкова выставила на продажу питерскую квартиру в стиле цыганский шик

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова решила расстаться со своей квартирой в Санкт-Петербурге.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Анастасия Волочкова выставила на продажу свою питерскую квартиру.

Она готова продать недвижимость за 165 миллионов рублей. Стоит особого внимания интерьер квартиры, стиль которого можно охарактеризовать словами "цыганский шик".

В жилье балерины много вычурной мебели с коваными деталями и позолотой. Все комнаты оформлены по принципу "дорого-богато".

Shot пишет, что у Волочковой имеется долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова взяла необычный псевдоним.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.



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