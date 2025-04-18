Волочкова выставила на продажу питерскую квартиру в стиле цыганский шик

Балерина Анастасия Волочкова решила расстаться со своей квартирой в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Анастасия Волочкова выставила на продажу свою питерскую квартиру.
Она готова продать недвижимость за 165 миллионов рублей. Стоит особого внимания интерьер квартиры, стиль которого можно охарактеризовать словами "цыганский шик".
В жилье балерины много вычурной мебели с коваными деталями и позолотой. Все комнаты оформлены по принципу "дорого-богато".
Shot пишет, что у Волочковой имеется долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 130 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова взяла необычный псевдоним.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.
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