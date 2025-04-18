Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров показал, какое праздничное угощение купил для себя к Пасхе.
Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях видео, на котором хвастается необычным куличом.
Праздничное лакомство выполнено в форме полупрозрачного купала с крестом. Кулич окружает зелёная поляна со свечами и яйцами, выкрашенными в тёмные цвета.
"Долго объяснять, с сегодняшнего дня — 100 000 рублей", — гласит подпись к кадрам.
Ранее Ксения Собчак рассказала, что российские звёзды боятся публично поздравлять Аллу Пугачёву с днём рождения.
Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.