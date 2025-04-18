Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров показал, какое праздничное угощение купил для себя к Пасхе.

Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях видео, на котором хвастается необычным куличом.

Праздничное лакомство выполнено в форме полупрозрачного купала с крестом. Кулич окружает зелёная поляна со свечами и яйцами, выкрашенными в тёмные цвета.

"Долго объяснять, с сегодняшнего дня — 100 000 рублей", — гласит подпись к кадрам.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.



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