Ида Галич нецензурно отругала самокатчиков: пьяные и мерзкие

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич пожаловалась на подростков, которые устраивают гонки под её окнами.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина в белом с самокатом

Ида Галич отреагировала на пост, в котором некий человек жалуется на то, что его по утрам будит пение птиц и мяуканье котов.

Звезда Интернета считает, что это вовсе не плохой вариант пробуждения.

"Всё лучше, чем мотоциклисты, решившие поддать газу ровно под твоим окном и банда пьяных мерзких подростков в три часа ночи, рассекающих на самокатах!" — написала Ида в социальных сетях.

Галич объяснила, что из-за шума под окном сон её был прерывист.

"Я уже давно в середине ночи так не фонтанировала проклятиями", — призналась блогер.

В адрес шумных подростков она употребила нецензурное слово.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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