Ида Галич нецензурно отругала самокатчиков: пьяные и мерзкие

Блогер Ида Галич пожаловалась на подростков, которые устраивают гонки под её окнами.
Ида Галич отреагировала на пост, в котором некий человек жалуется на то, что его по утрам будит пение птиц и мяуканье котов.
Звезда Интернета считает, что это вовсе не плохой вариант пробуждения.
"Всё лучше, чем мотоциклисты, решившие поддать газу ровно под твоим окном и банда пьяных мерзких подростков в три часа ночи, рассекающих на самокатах!" — написала Ида в социальных сетях.
Галич объяснила, что из-за шума под окном сон её был прерывист.
"Я уже давно в середине ночи так не фонтанировала проклятиями", — призналась блогер.
В адрес шумных подростков она употребила нецензурное слово.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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