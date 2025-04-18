За кулисами славы: Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Натали Портман, одна из самых известных и уважаемых фигур в мировом кино, в новом откровенном интервью рассказала о трудном опыте, который пришёлся на самое начало её карьеры — съёмки в фильме "Леон".

Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Натали Портман

Ранний успех с тяжёлым оттенком

Когда Натали снялась в "Леоне", ей было всего 13 лет. Фильм прославил её мгновенно, но вместе с этим пришло и то, к чему никто не может быть готов в таком возрасте — сексуализация. По словам актрисы, с ней обращались не как с ребёнком, а как с "Лолитой", и это было травматичным переживанием.

Она признаётся: в тот период она чувствовала себя уязвимой и лишённой права на собственную идентичность. Публичное восприятие её как сексуального объекта в юности стало для неё настоящим потрясением.

О личной жизни и защите границ

После недавнего развода с Бенжаменом Мильпье Натали призналась, что старается ограждать свою личную жизнь от внимания общественности. Для неё это способ сохранить психологическое здоровье и не повторить ошибки прошлого, когда чужие взгляды вторгались в её пространство слишком рано и слишком навязчиво.

Голос тех, кто молчал

История Натали Портман — не единичный случай. Она говорит о проблеме, с которой сталкиваются многие молодые девушки в индустрии: как только они появляются на экране, общество моментально навешивает на них ярлык. И важно, чтобы об этом говорили вслух.

Поделиться таким опытом — это не только про личную честность, но и про попытку изменить систему, которая до сих пор допускает подобное обращение с детьми-актёрами.

Уточнения

Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג‎; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.



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