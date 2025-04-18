Coldplay может вернуться в Россию: трогательная история с концерта в Сеуле

На концерте Coldplay в Сеуле случилось нечто особенное: фронтмен группы Крис Мартин посвятил песню российскому фанату. Этот момент не остался незамеченным и вызвал бурю эмоций как у зрителей, так и в сети.
Во время выступления Мартин заметил в зале зрителя, державшего телефон с надписью "Russia". Он поинтересовался у него о национальности, а когда узнал, кто перед ним, поприветствовал его со сцены. Поддержка не заставила себя ждать — толпа ответила аплодисментами и криками одобрения. Вдохновлённый моментом, музыкант добавил, что, возможно, Coldplay однажды выступят в России.
Фанат был настолько растроган, что не смог сдержать слёз. Такая эмоциональная реакция стала подтверждением того, как сильна связь между артистом и слушателем — даже через тысячи километров.
Намёк на возможный концерт в России вызвал волну надежд среди российских поклонников группы. И это не единичный случай: всё больше западных артистов снова начинают проявлять интерес к российской публике. Так, недавно стало известно о предстоящих концертах Offset и Tyga в Москве.
Жест Мартина, казалось бы, спонтанный, стал настоящим событием для поклонников. Он напомнил, что даже на больших сценах остаётся место для искренности и личного контакта. А одна простая фраза со сцены — может подарить надежду целой стране.
Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году.
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