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Coldplay может вернуться в Россию: трогательная история с концерта в Сеуле

1:39
Шоу-бизнес

На концерте Coldplay в Сеуле случилось нечто особенное: фронтмен группы Крис Мартин посвятил песню российскому фанату. Этот момент не остался незамеченным и вызвал бурю эмоций как у зрителей, так и в сети.

Coldplay
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Coldplay

Россиянин в зале и песня в подарок

Во время выступления Мартин заметил в зале зрителя, державшего телефон с надписью "Russia". Он поинтересовался у него о национальности, а когда узнал, кто перед ним, поприветствовал его со сцены. Поддержка не заставила себя ждать — толпа ответила аплодисментами и криками одобрения. Вдохновлённый моментом, музыкант добавил, что, возможно, Coldplay однажды выступят в России.

Фанат был настолько растроган, что не смог сдержать слёз. Такая эмоциональная реакция стала подтверждением того, как сильна связь между артистом и слушателем — даже через тысячи километров.

Музыкальные намёки на возвращение в Россию

Намёк на возможный концерт в России вызвал волну надежд среди российских поклонников группы. И это не единичный случай: всё больше западных артистов снова начинают проявлять интерес к российской публике. Так, недавно стало известно о предстоящих концертах Offset и Tyga в Москве.

Мелочь, но с мощным посылом

Жест Мартина, казалось бы, спонтанный, стал настоящим событием для поклонников. Он напомнил, что даже на больших сценах остаётся место для искренности и личного контакта. А одна простая фраза со сцены — может подарить надежду целой стране.

Уточнения

Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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