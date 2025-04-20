Барбара Брыльска и менеджер в одном лице: певец Серёга назвал главные качества будущей жены

Певец Серёга никогда не был официально женат, поскольку он очень избирателен в отношениях с женщинами. Так, он признался порталу "Страсти", что смог бы вступить в брак только с той девушкой, которая соответствует его критериям.

Фото: commons.wikimedia.org by Bessi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лилия

Для Серёги важны и внутренние качества, и внешние данные. Он согласился бы на супружескую жизнь, если бы с избранницей получились бы доверительные отношения. Что касается внешности, Серёга хочет, чтобы его будущая супруга была похожа на известную актрису.

"Женщина, которая доведёт меня до загса, должна быть одновременно как Барбара Брыльска и как мой менеджер, то есть красивая и способная договариваться с организаторами. А вообще я не против брака, если в нём есть юмор, доверие и пожарный выход", — высказался певец.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Пархо́менко (бел. Сяргей Васільевіч Пархоменка; род. 8 октября 1976, Гомель, Белорусская ССР, СССР), более известный мононимно как Серёга — белорусский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года «Чёрный бумер».



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