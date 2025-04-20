Шлейф за ним тянется: продюсер объяснил поведение Егора Крида, вынудившего зрителей извиняться на концерте в Астрахани

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно на концерте Егора Крида в Астрахани произошёл инцидент, после которого исполнитель отвернулся спиной к залу и вынудил зрителей извиняться. Продюсер Павел Рудченко высказал своё мнение по поводу поведения Крида в беседе с порталом "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

"Называть Егора Крида прям скандальным персонажем я бы не стал. Но, скажем так, шлейф такой за ним тянется. Он может определённые вольности себе позволить на мероприятиях. Была такая история, что в Дагестан его категорически не хотели пускать, а если бы он туда приехал, то с ним разобрались бы", — рассказал Рудченко.

Продюсер уверен, что Крид не должен был вести себя так, как повёл себя в Астрахани, и назвал подобное поведение непрофессиональным, поскольку артист должен быть занят исключительно своим выступлением, а не разборками. Для устранения различных проблем существуют другие люди: служба безопасности и организаторы.

"Он такой гламурный мальчик, который позволяет себе вести себя немного непрофессионально по отношению к зрителю. Артист должен выходить к публике, несмотря ни на что — не имеют значения его личные какие-то там проблемы в семье, если кто-то умер. Артист, настоящий артист, всё равно должен выйти и отработать. Это критерии, которые устоялись ещё со времён советской эстрады", — заявил Рудченко.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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