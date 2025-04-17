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Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил о планах запуска двух шоу в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

Дмитрий Шепелев
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Шепелев

На красной дорожке мероприятия он сообщил корреспонденту "Абзаца", что в ближайший месяц на платформе Rutube стартует его программа "Свидание с прицепом", а также готовится проект для канала "Россия".

Возвращение Шепелева на экраны стало неожиданностью после череды скандалов. В 2022 году телеведущий вызвал резонанс, заявив, что ему "стыдно за русских", и принеся извинения украинцам. Это привело к временному исчезновению из публичного поля.

Попытка вернуться в 2023-м с передачей о животных "В кругу друзей" оказалась неудачной — шоу закрыли осенью 2024-го из-за низких рейтингов.

Несмотря на прошлые провалы, Шепелев настроен оптимистично: "Творческие амбиции? Хочу разбогатеть и снова покорить аудиторию". Детали новых проектов пока не раскрываются, но, по словам телеведущего, они станут "свежим взглядом на привычные форматы".

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Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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