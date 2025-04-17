Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы

Юрист и подруга Леры Кудрявцевой Катя Гордон публично опровергла информацию о двухмиллионном долге хоккеиста Игоря Макарова перед налоговой службой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Ранее СМИ сообщали о финансовых претензиях к супругу телеведущей, однако, по словам Гордон, это оказалось ошибкой.

"Никаких задолженностей у Игоря Макарова нет и никогда не было. Все налоги за него, как и за других действующих спортсменов, исправно выплачивал работодатель. Даже коммунальные платежи полностью погашены", — заявила Гордон.

Она уточнила, что данные о долгах, вероятно, относятся к полному тёзке из Казани, чьи проблемы ошибочно приписали известному хоккеисту.

Юрист подчеркнула, что официальные подтверждения отсутствия финансовых обязательств уже направлены в редакции, распространившие недостоверную информацию. "Просим СМИ оперативно внести ясность, чтобы прекратить спекуляции", — добавила она.

Гордон также отметила, что Игорь Макаров никогда не владел торговой компанией, а все его финансовые дела прозрачны и не вызывают вопросов ни у ФНС, ни у судебных приставов.

Ранее представитель Кристины Асмус ответила на обвинения в сторону актрисы.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.



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