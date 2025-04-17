Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы

Юрист и подруга Леры Кудрявцевой Катя Гордон публично опровергла информацию о двухмиллионном долге хоккеиста Игоря Макарова перед налоговой службой.
Ранее СМИ сообщали о финансовых претензиях к супругу телеведущей, однако, по словам Гордон, это оказалось ошибкой.
"Никаких задолженностей у Игоря Макарова нет и никогда не было. Все налоги за него, как и за других действующих спортсменов, исправно выплачивал работодатель. Даже коммунальные платежи полностью погашены", — заявила Гордон.
Она уточнила, что данные о долгах, вероятно, относятся к полному тёзке из Казани, чьи проблемы ошибочно приписали известному хоккеисту.
Юрист подчеркнула, что официальные подтверждения отсутствия финансовых обязательств уже направлены в редакции, распространившие недостоверную информацию. "Просим СМИ оперативно внести ясность, чтобы прекратить спекуляции", — добавила она.
Гордон также отметила, что Игорь Макаров никогда не владел торговой компанией, а все его финансовые дела прозрачны и не вызывают вопросов ни у ФНС, ни у судебных приставов.
Ранее представитель Кристины Асмус ответила на обвинения в сторону актрисы.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.