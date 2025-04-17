Аллу Пугачёву заподозрили в маскировке последствий пластики с помощью ретуши

Новое видео 76-летней Аллы Пугачёвой спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Пластический хирург Мадина Осман поделилась профессиональным взглядом по поводу внешнего вида исполнительницы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Специалист предположила, что артистка активно использует фильтры и цифровую коррекцию, чтобы скрыть последствия возрастных изменений и многократных подтяжек.

"В последних роликах лицо Аллы Борисовны настолько обработано, что сложно разглядеть даже естественные контуры. Вероятно, это попытка замаскировать неровности, возникшие после операций", — отметила Осман в комментарии для mk.ru.

Эксперт пояснила, что восстановление после пластики в зрелом возрасте проходит медленнее, а итоговый результат не всегда совпадает с ожиданиями.

Хирург также подчеркнула, что чрезмерная ретушь создаёт эффект "размытости", что лишь усиливает подозрения о попытках скрыть несовершенства.

Ранее стало известно, как Иван Ургант отметил день рождения.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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